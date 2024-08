Capello: “Vorrei vedere Vlahovic segnare 20 gol. L’Atalanta sarà una mina vagante”

L’ex allenatore Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto un bilancio della situazione delle squadre italiane. Apre poi un’interessante parentesi sulle competizione europee e sul percorso che le compagini italiane dovranno fare in Europa.

Sul percorso europeo: “Penso che rispetto al passato, con la classifica a girone unico, sarà fondamentale fare bene da subito e ottenere un buon piazzamento, perché altrimenti l’eventuale cammino futuro si complica assai con il sorteggio a teste di serie nei turni a eliminazione diretta. Fin troppo scontato dire che l’Inter campione d’Italia è la nostra squadra più attrezzata ai nastri di partenza”.

Il Milan: “Sta facendo un mercato puntato a diventare ancora più europeo, nella fisicità e nella mentalità. Dai rossoneri, e in particolare da Paulo Fonseca, mi aspetto una crescita soprattutto a centrocampo”.

La Juventus e l’Atalanta: “E’ un cantiere aperto, e l’abbiamo constatato anche nei primi 25’ col Como, mentre dopo si sono viste cose molto interessanti. Mi piace che l’ex Bologna abbia puntato sui giovani e vedo che ha idee chiare in fatto di gioco e mentalità. Vorrei solo vedere Vlahovic segnare più di 20 gol: all’Europeo non mi è sembrato un bomber di livello internazionale ed è ora che lo dimostri a Torino. La Juve ne ha estremo bisogno. La vera mina vagante in Europa sarà però l’Atalanta”.

Foto: X Capello