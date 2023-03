Capello torna sull’addio di Ronaldo: “Mandarlo via è stata la fortuna del Real. Pesava 94 chili”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Marca, Fabio Capello è tornato a parlar dell’addio di Ronaldo il Fenomeno quando era sulla panchina dei Blancos: “Mandarlo via è stata la fortuna del Madrid. Sto scherzando, o forse no perché è vero. Ho parlato con il presidente, gli ho detto che dovevamo darlo via. Pesava 94 chili, gli parlo e gli chiedo: ‘Quando hai vinto i Mondiali con il Brasile quanto pesavi?’. E lui mi risponde 84 chili. Gli chiedo di dimagrire, gli dico che così non può giocare. Non ci è riuscito, gli piaceva molto vivere la notte, le donne. Poi molti giocatori sono andati via con lui. Dico al presidente che va venduto. C’era una squadra araba, era fatta, poi mi chiama Berlusconi. Mi chiede come fosse la situazione e gli dio che gli piace la notte, le donne e che pesa 94 chili. Berlusconi mi ringrazia. Il giorno dopo leggo sulla Gazzetta dello Sport che sarebbe andato al Milan”.

Foto: Mirror