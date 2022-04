Capello sull’Inter: “Si parla in maniera esagerata di Brozovic, come se non si possa giocare senza lui”

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull’Inter. Alla domanda su chi sia l’uomo in più per Simone Inzaghi, Don Fabio ha sollevato il seguente dibattito: “Si parla tanto di Brozovic, sembra che sia tutto legato a lui. Avolte quasi in forma esagerata, come se davvero non si potesse giocare senza. Ovviamente nonècosì, l’Inter ha tanti altri giocatori di grande qualità, vedi Correa. L’argentino non si discute, serve per cambiare schema. Rispetto a Dzeko, parte da dietro e crea problemi portando fuori i difensori, come ha fatto nel derby. Un nerazzurro che mi ha colpito in questo periodo? Handanovic. Aveva lasciato dubbi in certi momenti e, invece, ora è sembrato molto sul pezzo“.

Foto: sito Inter