Capello sull’addio di Ronaldo: “Nella sua visione la Juve non poteva imporsi a livello internazionale”

Fabio Capello, ex allenatore tra le tante di Milan e Roma, si è soffermato sull’addio di Cristiano Ronaldo nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Nella sua visione, suppongo, la Juve di oggi non ha evidentemente la forza per imporsi a livello internazionale. Dopo tre anni di assalto fallito alla Champions potrebbe essere stata questa probabilmente la ragione delle ragioni”.

Sul ritorno allo United: “Cristiano Ronaldo is coming home. È tornato a casa. Il Manchester United lo ha lanciato e allo United chiuderà la carriera o vivrà in ogni caso uno splendido tramonto. Nel calcio queste cose hanno sempre una loro suggestione. La verità la conoscono solo gli interessati. Credo che Ronaldo allo United sia l’happy end giusto”.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo