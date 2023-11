Capello sul derby d’Italia: “Dall’Inter mi aspetto di più”

In un’intervista di questa mattina rilasciata dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha avuto modo di dire la sua sulla sfida giocata due giorni fa tra Juve e Inter. Le sue parole:

“Allegri soddisfatto? Credo proprio di sì. La Juve aveva soprattutto bisogno di un’ulteriore iniezione di fiducia e giocarsela alla pari con l’Inter lo è stata”.

“Non credo che la Juve potesse fare di più, date anche le assenze. Da regista ha giocato Nicolussi Caviglia, un debuttante dal 1’, che è stato anche bravo. Ma insomma, l’Inter aveva e ha tutta un’altra qualità. Peccato che abbia giocato da Inter solo i 5’ in cui è stata in svantaggio”.

“Dalla squadra nettamente più forte del campionato mi aspetto che osi di più per vincere. L’Inter ha il potenziale per fare il vuoto come il Napoli nello scorso anno. E invece a Torino ha messo insieme 680 passaggi riusciti per creare pochissimo. Credo abbia toccato più palloni Sommer con i piedi che le due punte. Dopo il pareggio, ha solamente aspettato l’occasione che non è arrivata”.

Foto: Twitter Capello