Capello su Lamine Yamal: “È straordinario ma non ha il genio di Messi”

Fabio Capello ha parlato di Yamal e del paragone con Messi come riportato da Marca, ma non solo anche del Real Madrid sua ex squadra da allenatore .

È un ragazzo che sta facendo cose importanti. Quando ha iniziato al Barcellona, ​​la gente diceva che era il nuovo Messi, ma no, non è a quel livello. È un giocatore straordinario, spettacolare, di alto livello, ma non ha il genio di Messi”, ha detto del giocatore del Barcellona che è uno dei candidati al Breakthrough Sportsman of the Year Award”

“Con i giocatori che hanno, sono una squadra spettacolare. Vale la pena andare allo stadio e vederli giocare”.

Foto: Yamal instagram