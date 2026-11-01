Capello: “Spalletti? Lavora alla Juve da un anno, mi sarei aspettato di più. Va ritrovato il DNA del club”

01/11/2026 | 10:17:32

L’ex tecnico della Juventus, Fabio Capello, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Spalletti? Mi sarei aspettato di più, in tutti i sensi. Luciano lavora alla Juventus da un anno esatto, in estate ha concordato il mercato con i dirigenti e per questo me lo sarei immaginato meno in difficoltà. La sensazione è che con l’infortunio di Yildiz siano emersi i problemi che prima erano nascosti dalla qualità del dieci. Senza la fantasia del turco sono venuti fuori i limiti dei bianconeri. Non c’è gioco, non c’è spirito. Prima di tutto va ritrovato il DNA Juve, che si è perso. Fame, grinta, cattiveria, il risultato ad ogni costo. Non si vede più lo spirito che ha sempre contraddistinto questo grande club. La Juventus non è per forza giocare bene, è vincere come unica cosa che conta”.

Foto: Kyivpost