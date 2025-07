Capello: “Solo l’Inter può competere con il Napoli di Conte, ma deve ritrovare fame e convinzione”

20/07/2025 | 11:21:22

Fabio Capello, intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione del Napoli e delle possibili rivali per lo scudetto. Secondo l’ex allenatore, la squadra di Conte parte favorita, ma una rivale credibile esiste: “Oggi l’Inter è l’unica che possa competere per rosa e valore”. Capello ha poi parlato del possibile arrivo di Lookman in nerazzurro, definendolo “una scelta intelligente” e un giocatore capace di cambiare gli equilibri. Sul tridente con Lautaro e Thuram: “Sono tre calciatori offensivi, capisco i dubbi, ma tutto dipende dalla convinzione. Guardate Kvaratskhelia: al PSG corre e rientra più che mai. Non è questione di tecnico, ma di mentalità: Luis Enrique ha trovato la chiave”. L’ex tecnico ha speso parole di fiducia anche per Cristian Chivu, indicandolo come figura potenzialmente decisiva nel progetto Inter: “Conosce bene l’ambiente, ha idee, è capace. Deve diventare un leader”. Capello, infine, ha criticato la passata stagione nerazzurra: “Erano i più forti in Italia e in Europa, ma sono arrivati secondi ovunque. Non hanno dato tutto. Il vero grande acquisto sarà la voglia di rivincita”.

Foto: Twitter Capello