Capello rivela: “Al Real c’era un giocatore che se la faceva sotto quando entrava in campo”

Fabio Capello, intervenuto al Bilbao International Football Summit, ha ricordato Carlos Secretario, suo terzino ai tempi del Real Madrid, per spiegare il peso della camiseta blanca: “Avevamo un giocatore di cui non ricordo bene il nome, un terzino del Portogallo. Secretario: come entrava in campo con la maglia del Real Madrid, scusate la parola, si cag…a sotto. Non poteva giocare. In allenamento e col Portogallo era ok, col Real un disastro”, ha svelato Capello.

Foto: