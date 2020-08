Capello: “Pirlo? Lo vedevo qui tra un anno. La presentazione in pompa magna mi aveva insospettito”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, è stato intervistato da Tutto Sport e si è soffermato su Andrea Pirlo, da qualche giorno nuovo allenatore dei bianconeri: “Si sapeva che non c’era feeling nello spogliatoio con Sarri per cui pensavo che la Champions sarebbe stato un banco di prova. Pirlo? Lo vedevo alla Juve tra un anno, ma la presentazione in pompa magna in Under 23 mi aveva insospettito.”

