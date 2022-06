Capello: “Per Sarri, Allegri e Spalletti, sarà questo l’anno della verità”

Per Fabio Capello la prossima sarà la stagione della verità per diversi allenatori. L’ex allenatore della Roma infatti ha considerato l’anno di transizione per Sarri, Allegri e Spalletti. Ha poi avuto parole per Pioli e Mourinho.

Queste le sue dichiarazioni. “I migliori? Pioli e Mourinho. Il primo ha riportato il Milan al successo, il secondo si è riconfermato allenatore di dimensione internazionale. José ha ottenuto un successo molto importante. Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in serie A. Andava concessa loro una stagione di transizione. Ora sarà il momento della verità”.

Foto: imagephotoagency