Capello: “Per gli Azzurri è stata una lezione. La Croazia storicamente ci fa soffrire”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Real Madrid, torna sulla sconfitta dell’Italia contro la Spagna sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Senza troppi giri di parole: con la Spagna è stata una brutta caduta. Ma possiamo rialzarci. La qualificazione agli ottavi è lì, a un punto, e la Croazia lunedì ci offrirà l’occasione del riscatto. La missione è alla nostra portata, a patto di tenere a mente un paio di concetti emersi dal ko di Gelsenkirchen. L’Italia è sembrata presto stanca perché gli avversari sono stati superlativi. In tutto. Non sbagliavano un controllo, facevano girare la palla a una velocità pazzesca: la loro qualità in ogni reparto del campo ha fatto la differenza. Per gli azzurri è stata una lezione, ma va riconosciuto il valore degli avversari: questa Spagna è in primissima fila per vincere l’Europeo”. Poi prosegue: ““E così il nostro futuro passerà dalla Croazia, per molti una nazionale a fine ciclo. Sapete invece cosa vedo io? Campioni spalle al muro, i peggiori avversari possibili. Ci aspetta una partita particolare, dove anche l’orgoglio di confine gioca la sua parte, soprattutto per loro: non a caso, la Croazia è un’avversaria che storicamente ci fa soffrire. Bisognerà provare anche a variare le trame offensive, magari giocando più larghi, con più cambi di campo per cercare gli esterni e arrivare velocemente in area, dove possono inserirsi Barella e gli altri incursori: sulle fasce abbiamo qualità, penso a Chiesa e a Dimarco”.

Foto: twitter Capello