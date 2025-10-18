Capello: “Nico Paz contro Yildiz? Sfida avvincente. C’è da divertirsi”

18/10/2025 | 09:43:30

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus e del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi su Como-Juventus e sulla sfida Nico Paz contro Yildiz.

Queste le sue parole: “Entrambi i ragazzi hanno grande tecnica, forse lo juventino ha una maggiore capacità di utilizzare entrambi i piedi rispetto all’argentino, che ha soprattutto un grande sinistro. Rispetto a lui, il turco ha più capacità di dribbling, è pericoloso nell’uno contro uno e ha ottima visione di gioco e abilità realizzativa. Vede le giocate e la porta e rende meglio come esterno che può rientrare verso il centro del campo. È un giocatore più lineare rispetto a Yildiz e, forse, più efficace. Entrambi comunque sono giocatori non solo giovani ma di grande prospettiva: il Real Madrid di Xabi Alonso, per esempio, Nico Paz non se lo farà certo scappare…”.

Foto: X Capello