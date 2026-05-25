Capello: “Milan? Ho visto una squadra, senza forza e senza volontà. Serve una rivoluzione ma a patto che alla base ci siano delle idee”

25/05/2026 | 13:00:43

L’ex tecnico del Milan, Fabio Capello, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il Milan? Ho visto una squadra, senza forza, senza volontà, senza idee. Come, del resto, è stato per gran parte del girone di ritorno. E va aggiunto che, contro il Cagliari, sono pure stati fortunati che sia finita soltanto 1-2. Serve una rivoluzione ma a patto che alla base ci siano delle idee, perché altrimenti è inutile fare le rivoluzioni”.

Foto: X Capello