Capello: “Meret con il piede a martello, espulsione giusta. Se CR7 non salta…”

Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato gli episodi di Napoli-Juve. Ecco le sue parole: “Espulsione di Meret? E’ un’entrata col piede a martello, Cristiano Ronaldo salta altrimenti Meret gli spacca la gamba. Fosse stato un giocatore normale, a centrocampo, un’entrata così sarebbe stata punita comunque con il cartellino rosso. Se il portiere non avesse alzato il piede il fallo non ci sarebbe stato. Giusto anche il rigore per il Napoli”.

