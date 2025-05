Capello: “Lo scudetto del Napoli non è un miracolo, Conte non è partito da zero”

24/05/2025 | 09:57:42

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello sport, Fabio Capello ha commentato il trionfo scudetto del Napoli di Conte: “Non è un miracolo, ma una grande vittoria sì. Antonio Conte ha riportato a Napoli lo scudetto al primo colpo, grazie a uno straordinario lavoro soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. Se è vero che gli azzurri lo scorso anno hanno vissuto una stagione orribile, non va dimenticato che nel 2023 con Spalletti avevano dominato il campionato. Conte non è partito proprio da zero come molti vanno dicendo da mesi, ma sicuramente è stato bravo a dare nuovi stimoli a un gruppo che si era perso.

Foto: X Capello