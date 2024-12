Capello: “L’Atalanta dopo aver vinto l’Europa League, sembra avere un nuovo spirito. L’Inter, però, rimane la favorita”

Doppia seduta per il Napoli e tre giorni di riposo per il Milan. Quale allenatore ha ragione? “Dall’esterno non si può dire. Solamente il tecnico respira l’atmosfera dello spogliatoio della sua squadra e decide di conseguenza. Poi certo, fa effetto vedere due allenatori utilizzare una strategia completamente diversa tra loro, ma di sicuro Conte e Fonseca avranno le loro buone ragioni”.

Buongiorno è mancato… “Credo sia normale. Stiamo parlando di un centrale che non è solamente forte, ma anche di grande personalità. Cosa significa? Che con la sua assenza il Napoli perde un ottimo difensore e soprattutto un leader. Buongiorno trasmette fiducia ai compagni, non averlo crea qualche titubanza e si è visto: il Genoa ha creato molto, in particolar modo nel finale”.

Molto spesso Meret è stato criticato… “Per questo sono felice della sua bella prestazione. Ha fatto delle parate strepitose, ma mi consenta di aggiungere: è da un po’ di tempo che vedo Meret in netto miglioramento . Un altro tassello per Conte e pure per Spalletti in Nazionale”.

Ieri l’Inter ha vinto. Come l’hai visto? “Non è stata brillantissima e cattiva come altre volte, ma alla fine il successo è legittimo. Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo scudetto”.

L’Atalanta capolista è una sorpresa? “Che ormai non è più una sorpresa. L’Empoli, però, ha messo in grande difficoltà i nerazzurri con uno dei pezzi forti di Gasperini: la pressione sulla palla. I toscani non hanno mai dato respiro agli avversari, soffocando sul nascere il gioco della Dea. Vanno fatti i complimenti a D’Aversa per la grande partita.Dopo aver alzato l’Europa League, la Dea sembra avere un altro spirito, un’altra forza nell’andare a prendersi i tre punti. Vincere ti fa cambiare mentalità”.

Anche la Juve di Thiago Motta, per guarire dalla ‘pareggite’, spera di imparare questo spirito. “A Monza finalmente è riuscita a vincere, ma a me non ha convinto ancora fino in fondo. Buon primo tempo, in controllo, con Koopmeiners bene in mediana, poi negli ultimi 20-25’ ha pensato a difendersi e basta, retrocedendo nella propria area di rigore, quasi fosse un po’ sulle gambe. Mi aspettavo un calcio un po’ diverso”.