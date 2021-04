Capello: “La Super Lega era un’idea di Berlusconi. Florentino Perez non ama ammettere gli errori”

Fabio Capello dagli studi di Sky ha parlato del progetto Superlega e di Florentino Perez poco prima della gara tra Real Madrid e Chelsea.

Queste le parole dell’ex allenatore: “Florentino è una figura carismatica, non vuole fare mai vedere che ha sbagliato o che ha perso. Non ama ammettere gli errori. Anche quando acquistava calciatori. Questa volta l’errore c’è stato ed è stato anche grave, a livello di comunicazione. Lui però è un boss e pensa di salvare quel progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli. Quando ero al Real, che aveva problemi finanziari, lo salvò la Comunità di Madrid, acquistando un terreno che era già di proprietà della Comunità. Stavolta non so come potranno salvarsi. La Superlega era stata un’idea di Berlusconi, ci avevo lavorato anche io: non credeva possibile di uscire dopo una sola partita, perché la Champions era diversa”.

Foto: Zimbio