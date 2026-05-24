Capello: “La Roma ha fatto delle cose importanti ultimamente. La Juve? La squadra deve ritrovarsi”

24/05/2026 | 13:00:00

L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla lotta Champions all’ultima giornata:

“Devono scendere in campo quelli che hanno più personalità e anche in momenti così importanti trasmettono a tutti e mantengono sempre il loro livello di gioco, senza avere il ‘braccino’ e senza paura. Non tutti sono di questa pasta, a qualcuno la pressione fa perdere la fiducia. La Roma? Sta molto bene, ha fatto delle cose importanti ultimamente, ha mostrato continuità di gioco e di prestazione a livello di squadra. Nel Milan il rientro di Modric può dare un po’ di serenità alla squadra, ma non bisogna pensare che se lui gioca allora significa che tutto è già risolto: devono dare tutti di più, come hanno fatto in certi momenti nelle ultime partite. Nella Juve, dopo la sconfitta, tutti devono ritrovarsi: e qui non dobbiamo fare il nome di un calciatore solo, non è sufficiente. E’ la squadra che deve ritrovarsi”.

Foto: X Capello