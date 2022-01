Capello: “La Juventus sta tornando concreta, contro il Milan è una gara difficile da decifrare. Ibrahimovic? E’ un giocatore-allenatore”

Fabio Capello, attraverso un’intervista a Sportweek, ha parlato di Milan-Juventus di stasera: “Gara difficile da decifrare. Entrambe devono vincere. Il Milan deve stare attento: la Juve sta tornando concreta e sta ritrovando il suo spirito. Sarà un avversario scomodo, da studiare con attenzione. Io non accetto quelli che dicono: noi siamo noi e degli altri non ci interessa. E’ un gravissimo errore di presunzione. Tutte le squadre hanno punti forti e deboli: devi conoscerli per poter colpire. Ibra? La Juve stimolò la sua competitività. Senza Calciopoli io e lui saremmo rimasti lì. Oggi è un giocatore-allenatore. Non è l’atleta di prima, ma porta esperienza”.

FOTO: Twitter Jiangsu