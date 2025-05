Capello: “La Juventus deve pregare Gasperini per andare in Champions”

11/05/2025 | 09:38:42

Mister Fabio Capello, tra le colonne de La Gazzetta dello sport, ha commentato la corsa per la Champions League: “Adesso la Juventus deve pregare San Gasp per qualificarsi in Champions. La squadra di Tudor non dipende più da se stessa e ora rischia. Se Ranieri dà il colpo a Bergamo, diventa quarto da solo a due giornate dalla fine. Peccato per la Juventus, che paga l’ingenuità di Kalulu”.

FOTO: X Capello