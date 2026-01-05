Capello: “Juventus e Roma sono pericolose e in corsa per tutto”

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma, analizza alla Gazzetta dello Sport il momento delle sue due ex compagini.

Le sue parole: “Sono ancora pericolose e in corsa per tutto. La Juve non meritava di perdere punti sabato, la Roma a Bergamo magari meritava un pareggio. I bianconeri hanno Conceicao e Zhegrova, sono tutti calciatori importanti per come saltano l’uomo e per quanto fanno la differenza nell’uno contro uno. La stessa Roma ha Dybala che deve essere al 100%. Ovviamente una caratteristica che li accomuna è che siano al top per poter fare la differenza con le qualità che hanno”.

Per quanto riguarda un favorito nella corsa al quarto posto Capello non si sbilancia: “Spalletti ha preso la Juve in corsa e sta dando un’impronta di gioco alla squadra; Gasperini sta cercando di portare a Roma aggressività, umiltà e determinazione, una mentalità difficile da imporre nella capitale. Entrambi i tecnici sono a metà strada”.

Foto: sito Roma