Capello: “Inter poco umile, forse ha pensato troppo alla Champions”

04/05/2025 | 09:47:13

Mister Fabio Capello ha commentato la corsa scudetto, intervistato da La Gazzetta dello sport: “L’Inter è stata poco umile o forse semplicemente ha pensato troppo alla Champions. I nerazzurri sono la squadra più forte d’Italia e a un certo punto avevano tre punti di vantaggio. Poi Inzaghi ha fatto massiccio uso del turnover, i giocatori hanno messo meno voglia di applicarsi, qualche avversario è stato preso sotto gamba”. Ricordando i tempi del suo Milan: “Il segreto per arrivare in fondo in due competizioni? La tenuta mentale. In quegli anni non esisteva il turnover, le rose erano più corte e non c’era la possibilità di fare cinque sostituzioni come oggi”.

FOTO: Twitter Capello