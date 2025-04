Capello: “Inter depressa e sulle gambe. Ma ho fiducia, il Barça concede spazio in campo aperto”

30/04/2025 | 12:00:22

Fabio Capello ha pubblicato su La Gazzetta dello Sport un articolo molto lungo nel quale ha analizzato la partita tra Barcellona e Inter che si disputerà stasera Di seguito alcuni estratti: “Inutile girarci intorno, le premesse di questo Barcellona-Inter sono quelle che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare fino a una decina di giorni fa: stasera, a giocarsi un posto nella finale di Champions, scenderà in campo una grande squadra euforica, fresca, che sente aria di Triplete e purtroppo non è l’Inter. Gli uomini di Inzaghi arrivano a questa sfida chiave con sentimenti e condizione opposti a quelli del Barcellona, ovvero depressi, sulle gambe e in crisi di risultati. La partita di stasera può e deve essere quella della riscossa. E della ripartenza, in tutti i sensi. Perché è ripartendo in velocità che Lautaro e compagni possono fare male al Barcellona, ed è con una grande prestazione che l’Inter potrà risorgere dalle ceneri delle brutte sconfitte contro Bologna, Milan e Roma. Di fiducia nell’Inter io ne ho anche oggi, perché la Champions è il giardino di questa squadra, lo dimostra il cammino quasi perfetto dei nerazzurri da settembre a oggi in Europa, e lo dimostra anche la loro storia recente nella Coppa: […]. La vera Inter è quella che abbiamo ammirato in Coppa, una squadra che non perde mai il controllo, che è capace di soffrire e che sa sempre come mettere in difficoltà l’avversario grazie a un centrocampo dinamico che fa girare la palla ad alta velocità. Per questo, i primi a caricarsi la squadra sulle spalle questa sera dovranno essere Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan”.

Poi ha proseguito: “Flick ha cambiato il Barcellona, la ‘vecchia’ ragnatela di passaggi per arrivare al tiro è stata sostituita da un calcio aggressivo, rapido e verticale, ma l’altra faccia della medaglia è che i blaugrana concedono spazi in campo aperto. Ed è qui che l’Inter può colpire, a patto di superare la prima pressione. Anche in questo caso ho fiducia. Sono sicuro che Simone abbia preparato i suoi in questo senso: mettiamoci nelle condizioni di punirli cercando la verticalità con i tempi giusti”.

Foto: Twitter Capello