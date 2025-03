Capello: “Nelle prossime due-tre partite il Milan conoscerà la piega definitiva della sua stagione”

L’ex allenatore Capello, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione del Milan, in particolare ha fatto riferimento al prossimo impegno dei rossoneri allo stadio Maradona: “Il Napoli è molto forte sulle palle inattive, innanzitutto. E poi ha un giocatore in particolare che può mettere in crisi la formazione di Conceiçao: McTominay. Lo scozzese è abilissimo negli inserimenti da dietro e il Milan soffre soprattutto queste situazioni. Ma anche contenere la fisicità di Lukaku non sarà facile. Poi torniamo al canovaccio della partita: i rossoneri non potranno giocare una gara d’attesa, ma il Napoli è bravissimo a chiudere gli spazi, perché con Conte tutti si sacrificano in difesa e poi sanno anche ripartire. Sarà un test durissimo”. Mentre sul derby di Coppa Italia con l’Inter: “Ecco, volendo forzare un po’ possiamo affermare che nelle prossime due-tre partite il Milan conoscerà la piega definitiva della sua stagione. L’unico vantaggio è che non ci sono molti calcoli da fare: con la classifica che ha, il Diavolo può e deve solo vincere. Tutto il resto sono chiacchiere”

Foto: Twitter Capello