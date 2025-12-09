Capello e Costacurta: “Rigore per il Liverpool vergognoso. Se lo fischi devi darne 15 a partita”

09/12/2025 | 23:21:08

L’Inter protesta per il rigore assegnato al Liverpool all’87’ e che ha deciso la gara. Una leggera trattenuta di Bastoni a Wirtz. Per il VAR calcio di rigore e Liverpool che vince. In attesa dei commenti dei protagonisti e tesserati, a Sky hanno commentato a caldo l’episodio Fabio Capello e Bolly Costacurta: “E’ una vergogna”, dice Capello, “si crea un precedente pericoloso”.

Gli fa eco Costacurta: “Se fischi questo rigore devi fischiarne 15 ogni partita. Inter danneggiata questa sera da questo fischio”.

Foto: X personale