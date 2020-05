Capello: “Calciopoli? Abbiamo vinto sul campo, ci hanno tolto due scudetti. Moggi e Giraudo grandi dirigenti”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla al Corriere dello Sport soffermandosi sul suo periodo in bianconero e su Calciopoli: “Moggi e Giraudo erano grandi dirigenti e abbiamo vinto sul campo. Calciopoli ci ha tolto scudetti che ha regalato ad altri. Calcio migliorato? Come può essere migliorato se la Juve ha vinto otto scudetti di seguito? Forse adesso torna un po’ di equilibrio. È mancato anche il Milan in questi anni”.

Foto: kyivpost