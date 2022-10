Capellas: “La Lazio non avrà Immobile, ma avrà Felipe Anderson e Pedro. Attaccheranno in maniera diversa”

Domani (ore 18:45) la Lazio riceverà il Midtjylland in una gara che potrebbe finalmente rompere gli equilibri del girone (tutte le squadre sono a quota cinque dopo quattro giornate). A parlare in conferenza stampa è il tecnico Capellas, che ricorda anche la sonora sconfitta rifilata agli uomini di Sarri all’andata: “Userò i giocatori che sono in forma per vincere, così come farà Sarri. Oliver è l’unico infortunato. La partita d’andata ormai è il passato, domani sarà una nuova gara in un nuovo contesto. Facciamo sempre l’analisi della partita, vediamo se ci sono momenti in cui abbiamo fatto bene e altri in cui possiamo migliorare. Nonostante abbiamo vinto 5-1, dovremo stare attenti. Non giocheremo per il pareggio, si può perdere con questa strategia, è troppo rischioso. Proveremo a vincere la partita. Giochiamo contro una grande squadra con grandi giocatori. Tutto è molto aperto nel gruppo e credo che ci saranno delle sorprese. La squadra più concentrata avrà più possibilità di passare il turno”. Sull’assenza di Immobile: “Immobile è un giocatore molto importante per loro. Adesso c’è Felipe Anderson, attaccheranno in maniera diversa. Pedro anche può fare la differenza”.

Foto: twitter Europa League