Capaldo beffa la Roma sul finale, vince il Salisburgo (1-0). Due legni per i giallorossi

Il Salisburgo beffa la Roma nel finale: 1-0, decide la rete di Capaldo. Giallorossi che soffrono l’inizio forte degli austriaci che si rendono protagonisti di cinque squilli con Sucic e Okafor. Passata la tempesta, la Roma inizia a uscire lentamente, sfruttando soprattutto gli esterni. Nella ripresa José Mourinho ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala a causa di un problema alla coscia sinistra (come testimonia la vistosa fasciatura immortalata in panchina). Il tecnico portoghese inserisce Celik, avanzando El Shaarawy sulla trequarti. Secondo tempo tuttavia bloccato, con un paio di lampi giallorossi con Cristante e col nuovo entrato Belotti che vengono fermati solo dai legni. E nel finale arriva la doccia fredda per i giallorossi. All’88, cross dalla sinistra di Pavlovic, Matic perde in area Capaldo che di testa supera Rui Patricio. Adesso per i giallorossi dovranno ribaltare il risultato all’Olimpico, trovando forza anche nei propri tifosi.

Foto: Instagram Roma