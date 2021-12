Caos Udinese-Salernitana: la Lega non ha ancora rinviato la partita e i friulani si preparano a scendere in campo

La Salernitana ha comunicato nella notte che l’ASL ha bloccato la partenza della squadra verso Udine dopo la notizia dei due casi di positività all’interno del gruppo squadra. Nonostante questo, la Lega Serie A non ha ancora rinviato la partita e l’Udinese si prepara a scendere in campo come testimoniato dal programma odierno pubblicato sui canali social dei friulani.



FOTO: Instagram Udinese