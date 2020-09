Caos Suarez: tra Barcellona, Atletico e bufera esame

In casa Suarez non tira proprio una bella aria. Fino a pochi giorni fa il suo futuro sembrava ormai scritto, con la Juventus sullo sfondo e l’esame di italiano per superare l’intoppo passaporto. Poi, d’improvviso, tutto è precipitato: troppo lunghi i tempi legati all’iter burocratico, la Juventus si spazientisce e alla fine sceglie Alvaro Morata. E qui iniziano le peripezie dell’attaccante uruguaiano: proprio oggi scoppia lo scandalo sull’esame sostenuto all’Università di Perugia, con tanto di intercettazioni che, è giusto precisare, al momento hanno messo nei guai i vertici dell’istituzione umbra e non Suarez, che secondo alcune fonti giudiziarie non risulterebbe indagato. Ma non finisce qui: si è complicata maledettamente anche la pista che porta all’Atletico Madrid, destinazione preferita dalla famiglia del giocatore. E rischia di scoppiare il caso tra colchoneros e Barcellona: secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola infatti, Bartomeu si sarebbe opposto al trasferimento di Suarez ad accordi già fatti. Il motivo? Suarez all’Atletico avrebbe significato rinforzare una diretta concorrente, con tanto di furia da parte dell’attaccante che, si vocifera, potrebbe presto indire una conferenza stampa anche per chiarire quanto accaduto a Perugia. Dal canto suo Suarez ha deciso: o Atletico o permanenza in blaugrana, dato il restante anno di contratto. Ma le vecchie ruggini legate al caso Griezmann tra Atletico e Barcellona potrebbero riaccendersi.

Foto: Instagram personale