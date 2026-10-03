Caos pre Argentina-Burkina Faso: gli africani giocheranno con l’U23 dopo il rifiuto della prima squadra per motivi finanziari

03/10/2026 | 17:00:54

A poche ore dall’amichevole fra Argentina e Burkina Faso, in programma questa notte alle 02:00 ora italiana, è scoppiato un caso. Come rivela Romain Molina, tutti i calciatori della prima squadra africana, eccetto uno, hanno abbandonato il ritiro e non hanno viaggiato verso Buenos Aires per problemi finanziari e organizzativi. Per evitare sanzioni pecuniarie importanti, la Federazione del Burkina Faso ha inviato una delegazione della Nazionale Under 23, che scenderà in campo contro i vice campioni del mondo soltanto 5 ore e mezza dopo l’atterraggio. Infatti, il volo privato da Casablanca è partito in ritardo e arriverà nella capitale argentina alle 15:30 locali.

Foto: Instagram Tapsoba