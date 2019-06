Caos Palermo, la nota dei calciatori: “Stipendi non ancora pagati”

Continua il caos in casa Palermo. I calciatori, in una nota, hanno comunicato che “ad oggi non hanno ricevuto nessun pagamento relativo alle retribuzioni maturate. Attendiamo l’esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera”, riporta l’Ansa. La situazione diventa quindi sempre più drammatica in ottica iscrizione, nelle prossime ore tutto il quadro dovrebbe essere definito.