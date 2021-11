Caos Lione-Marsiglia, il Ministro dello Sport francese: “Dobbiamo metterci al lavoro. Servono regole chiare”

Il Ministro dello Sport della Francia è intervenuta sui fatti di Lione–Marsiglia. Ecco le parole di Roxana Maracineanu rilasciate a RMC Sport: “Tutti devono mettersi al lavoro. Non possiamo più nasconderci dietro il mignolo, ognuno a difesa del proprio interesse. I club devono mettere nero su bianco quello che si aspettano dai loro tifosi. E dovrebbero esserci conseguenze definite dai regolamenti. Al momento non è così. Il regolamento disciplinare della Federazione e quindi della Lega non ritengono che il pubblico possa essere colpevole in un caso come questo“.

Il Ministro ha poi continuato: “Dobbiamo metterci d’accordo sulle regole. Le autorità calcistiche devono scrivere nero su bianco cosa succede in caso di lancio di oggetti, cosa bisogna fare per impedirlo, in modo che i veri spettatori possano godersi lo spettacolo. Il calcio francese ha i mezzi necessari, finanziari e intellettuali, per sedersi intorno a un tavolo e discutere una volta per tutte il cambiamento“.

Foto: logo Ligue 1