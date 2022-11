Il titolo in borsa della Juventus è crollato dopo le dimissioni di ieri del Cda. Ha registrato un crollo del 9% questa mattina. Dopo essersi assestato intorno al -5% è stato sospeso per eccessiva volatilità. La nomina di Ferrero come nuovo presidente del club bianconero non è riuscita a frenare i danni del titolo a Piazza Affari

Foto: Logo Juve