Caos in Turchia, dimissioni di massa nella Commissione disciplinare dopo i messaggi contro Mourinho

18/06/2025 | 16:15:51

Bufera in Turchia: il presidente e l’intero consiglio direttivo della Commissione disciplinare del calcio professionistico si sono dimessi in blocco, travolti da uno scandalo legato alla diffusione di messaggi WhatsApp interni contro José Mourinho. Nei messaggi, i membri del comitato prendevano in giro dirigenti di vari club, esprimevano preferenze a favore del Galatasaray e attaccavano pesantemente Mourinho con frasi come: “Gliela faremo pagare la prossima stagione” e “è stato troppo tollerato”. Un comportamento inaccettabile che ha avuto come conseguenza le dimissioni del presidente e di tutto il consiglio direttivo della Commissione Disciplinare.

Foto: Instagram Fenerbahce