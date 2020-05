Caos in Spagna, l’ex arbitro Clattenburg: “Finale Champions 2016, gol del Real in fuorigioco”. E l’Atletico…

Mark Clattenburg, ex arbitro internazionale e direttore di gara del derby di Madrid tra Real e Atletico nella finale di Champions League 2016, ha ammesso di aver commesso un errore nella sfida per il titolo a San Siro. Il fischietto inglese ha confessato al Daily Mail che avrebbe dovuto annullare il gol dell’1-0 del Real: “Erano andati in vantaggio nel primo tempo, aveva segnato Sergio Ramos però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, ma me ne sono accorto all’intervallo”. In giornata è arrivata anche la reazione dell’Atletico, che su Twitter ha postato diversi screenshot di articoli che riprendevano le parole dello stesso Clattenburg, in aggiunta una didascalia che mostra una faccia dubbiosa.

Foto: Daily Express