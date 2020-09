Caos in Coppa Libertadores: il Boca è autorizzato a viaggiare con i giocatori positivi al Covid. Gli avversari annunciano ricorso

La Conmebol e il ministero della Salute di Asuncion hanno autorizzato gli argentini del Boca Juniors a viaggiare in Paraguay per la sfida di Coppa Libertadores contro il Libertad (che si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì) nonostante alcuni giocatori siano risultati positivi al coronavirus (ma asintomatici). La reazione degli avversari non si è fatta attendere. Con un comunicato hanno espresso indignazione e annunciato il ricorso.

COMUNICADO DEL CLUB LIBERTAD A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/EG9bLP0678 — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 15, 2020

