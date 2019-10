Caos Genoa: Gattuso ribadisce il no. Le opzioni

Un mercato interessante rovinato dalla solita superficialità di Preziosi. Il Genoa ha esonerato Aurelio Andreazzoli, nelle prossime ore la decisione sarà operativa. L’ultimo tentativo per Gattuso è andato a vuoto, ci sono zero margini, l’ex Milan ha ribadito la non disponibilità. Francesco Guidolin, invece, ha detto sì e aspetta di capire se ci saranno le condizioni, proposto e scartato Di Biagio, sarebbe piaciuto Thiago Motta, ma deve completare il corso a Coverciano e non ci sono i presupposti. Nicola perde terreno, l’opzione Carrera va considerata nel caso in cui non ci fossero gli accordi con Guidolin. Carrera era stato contattato già la scorsa primavera quando Prandelli era andato in chiara difficoltà e poi fu confermato per assenza di alternative. Su Ballardini ribadiamo il concetto: i numeri dicono che si tratti dell’opzione migliore in momenti molto difficili, ma l’allenatore si è lasciato malissimo con Preziosi proprio quando il presidente aveva deciso di richiamarlo al posto di Prandelli. Ma Ballardini, in una stagione così complessa, resta un nome da seguire sempre.