Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato

04/03/2026 | 23:16:43

Al termine della gara, finita 3-3 tra Carrarese e Catanzaro dopo un calcio di rigore segnato dagli ospiti nel recupero, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi – presente in tribuna per assistere alla partita – è stato insultato molto pesantemente da alcuni dei tifosi di casa, subendo aggressioni verbali prima di essere costretto, circondato dagli stessi, a lasciare la tribuna scortato da alcuni agenti. Tutto è nato dopo che Federico Dionisi ha concesso un calcio di rigore per gli ospiti in seguito ad un intervento in ritardo di Illanes su Favasuli. Parato, il rigore è stato fatto ripetere e Pittarello ha trasformato dal dischetto stampando il risultato sul 3-3 finale.

Foto: sito ufficiale AIA