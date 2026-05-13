Caos derby, la Lega Serie A presenta ricorso al TAR contro la decisione del Prefetto

13/05/2026 | 22:22:06

Continua il braccio di ferro sul derby tra Roma e Lazio. Dopo il no del Prefetto alla proposta della Lega Serie A di anticipare la gara a mezzogiorno di domenica, resta confermato al momento lo slittamento a lunedì sera alle 20.45 (con conseguente stesso orario di altre 4 partite). La Lega ha però deciso di passare al contrattacco depositando ricorso al TAR, con una decisione attesa nella giornata di domani. Ad ogni modo domani è già giovedì e si è a poche ore, ormai, dalle partite.

Foto: X Lega