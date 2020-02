Caos Catania: il patron Pulvirenti indagato per bancarotta. Perquisizioni della Finanza

Guai in vista per Antonino Pulvirenti. Il patron del Catania è infatti indagato per bancarotta fraudolenta. Questa mattina, gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria della città siciliana hanno notificato all’imprenditore un provvedimento di perquisizione della Meridi srl, società del gruppo Finaria, la cui capogruppo (Finaria spa) ha come azionista di maggioranza proprio Pulvirenti. La stessa società – secondo quanto accertato dalla Procura – avrebbe un’esposizione debitoria di oltre 90 milioni di euro di debiti erariali e previdenziali che l’ha portata all’insolvenza e alla nomina di commissari giudiziali.

