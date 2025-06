Cantoni (ass. sport Brescia) “C’è una possibilità per far rinascere il grande calcio in città”

11/06/2025 | 17:15:13

L’assessore allo Sport del Comune di Brescia Alessandro Cantoni con un post sui propri canali social ha fatto il punto sulla situazione del club cittadino che dopo la retrocessione in Serie C – ufficializzata oggi – rischia di sparire a causa del mancato pagamento di stipendi e trattenute dei tesserati entro il sei giugno: “L’altra sera, al tavolo proposto dalla Sindaca in Loggia, si è aperto un confronto franco e responsabile tra l’Amministrazione comunale e le tre realtà calcistiche del nostro territorio iscritte alla Serie C: FeralpiSalò, Lumezzane e Ospitaletto. Un momento di ascolto nato da una consapevolezza condivisa: non vogliamo restare spettatori davanti alla possibile scomparsa del Brescia Calcio. – si legge nel post dell’assessore – Al di la di quello che si legge sui social, a volte con interpretazioni fantasiose, (no, non si è parlato di soluzioni miracolose, né di pensare a locare lo stadio, né di fusioni in atto né di proclami calati dall’alto) si è parlato di percorsi possibili, di disponibilità per fare squadra per salvare 114 anni di storia. Oggi una di queste possibilità può esserci. E se oggi c’è chi valuta un passo avanti per una rinascita e questo interlocutore ha dalla sua serietà, passione, solidità economica e una struttura adeguata. Io credo vada accolto con rispetto, interesse e supporto totale. Brescia nel calcio ha già perso troppo in questi anni.

Abbiamo anche un tema molto serio: un settore giovanile, seppur ridotto negli anni, da preservare e proteggere. Questa potrebbe essere la grande occasione : realizzare una rete che coinvolga oratori, società e vivai: sinergie vere tra tutte le società calcistiche del territorio capaci come una volta di formare caratteri e forgiare talenti che onoreranno con la loro passione la città nel mondo. Gli imprenditori che oggi in vari modi ci sono e stanno dimostrando interesse e passione, vanno ascoltati, coinvolti, messi nelle condizioni di costruire insieme la rinascita del grande calcio bresciano”.

Foto: Brescia logo