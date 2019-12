Cantona duro: “Veder giocare oggi lo United? È come fare l’amore come un anziano”

Eric Cantona, ex stella del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto dure in merito all’attuale rendimento dei Red Devils. Questo il suo pensiero ai microfoni di OTRO: “Il club ha un posto speciale nel mio cuore, ma vederlo giocare oggi è come fare l’amore come un anziano. Provi a fare tutto il possibile, ma alla fine non concludi nulla e resti deluso. Succede proprio questo. Spero possa tornare presto in alto perché resta comunque uno dei migliori club al mondo”.

Foto: Football365