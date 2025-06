Cano al 3′ ed Hercules al 93′! L’Inter sbatte su Fabio e i legni: 2-0 Fluminense. Nerazzurri salutano il Mondiale per Club

30/06/2025 | 23:02:51

Il Fluminense vola ai quarti di finale del Mondiale per Club: 2-0 all’Inter, decidono Cano ed Hercules.. Al minuto 3 sono i brasiliani a segnare l’1-0 con German Cano che sfrutta una disattenzione combinata tra Sommer e Darmian, anticipando di testa il portiere nerazzurro e firmando il vantaggio su un cross deviato. La reazione dell’Inter arriva con il tiro di Dimarco, ma Fabio chiude il diagonale dell’esterno italiano. Al 40′ arriva anche il raddoppio – per un momento – dei brasiliani con Ignacio: fuorigioco netto del centrale brasiliano. Al 62′ sono ancora i brasiliani a sfiorare il raddoppio con Arias. Chivu inserisce Sebastiano Esposito al posto di Thuram. E l’italiano si rende subito pericoloso con qualche trama interessante. Prima il cross per Lautaro che fa la sponda per de Vrij, ma l’olandese calcia fuori da due passi. Al 73′, invece, è Dimarco a sfiorare il pareggio su calcio di punizione. All’82’ è Fabio a superarsi e chiudere la strada del pareggio: il portiere brasiliano, 44 anni, neutralizza il destro di Lautaro con i piedi sulla pennellata di Sebastiano Esposito. E un minuto dopo è ancora il Toro a sfiorare in area, ma il pallone si stampa sul palo prima di tornare in campo. In pieno recupero è Carlos Augusto a fallire un rigore in movimento, calciando alle stelle. Dopo le tante occasioni fallite dai nerazzurri, è il Fluminense a trovare la rete del raddoppio in pieno recupero – al 93′ – con Hercules. Al 96′ arriva anche l’incrocio dei pali di Dimarco.

Foto: Instagram Fluminense