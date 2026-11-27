Cannavaro, vent’anni dal Pallone d’Oro: “Ora vale triplo. Sembra sia colpa mia se Maldini e Baresi non lo hanno vinto”

27/11/2026 | 11:33:24

Sono passati vent’anni da quel 27 novembre 2006, quando Fabio Cannavaro conquistò il Pallone d’Oro dopo aver guidato da capitano l’Italia alla vittoria del Mondiale in Germania. Un traguardo storico, che ancora oggi rappresenta un motivo d’orgoglio per l’ex difensore, tornato a parlare di quel riconoscimento in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. “Va che sono a Parigi, e mi fa strano”, ha raccontato Cannavaro, soffermandosi poi sul valore del premio conquistato due decenni fa: “Sì, ora vale triplo. Nessun difensore lo ha più vinto e non vedo come possa succedere in futuro”. Nel corso degli anni non sono mancate le critiche per l’assegnazione del trofeo, anche da parte di chi avrebbe preferito vedere premiati altri grandi difensori. Cannavaro, però, non sembra aver mai dato troppo peso alle polemiche: “Mai, le critiche non mi hanno mai dato fastidio. Ora rido, sembra che sia colpa mia se Maldini, Baresi o Cubarsí non hanno vinto il Pallone d’Oro”. L’ex capitano della Nazionale ha anche indicato il difensore che, secondo lui, avrebbe meritato maggiormente il riconoscimento: “Baresi nel ’94. Quella finale contro il Brasile fu incredibile. Il più vicino a farcela però è stato Paolo Maldini: se il Milan nel 2005 avesse vinto a Istanbul…”. Cannavaro ha poi ricordato il momento in cui scoprì di aver vinto il premio, superando anche Gianluigi Buffon nella corsa: “Il giornalista di France Football mi fermò all’uscita del centro sportivo del Real e salì sulla mia auto: ‘Devo dirti una cosa, Buffon non può più raggiungerti, hai vinto e noi dobbiamo fare l’intervista’. Ricordo che pensai: ‘Ma siamo su Scherzi a Parte?'”. Tra i ricordi del 2006 c’è anche la finale mondiale contro la Francia e la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Cannavaro ha riconosciuto quanto quell’episodio possa aver inciso sulla corsa al Pallone d’Oro: “Quando rivedo le partite di quell’anno, mi dico ‘mamma mia come giocavo…’, però sapevo, e so anche oggi, che se Zidane non avesse dato la testata sarebbe stato molto più complicato”. Spazio anche al calcio italiano attuale e alle difficoltà della Nazionale: secondo Cannavaro, il problema non riguarda soltanto la coppia di centrali difensivi, ma l’organizzazione collettiva della squadra. “L’Italia prende tanti gol, davvero tanti ma non è questione di coppia, bisogna ragionare di squadra. Devi far capire ai giocatori che non sono cavalli e il pressing deve essere orientato”. Infine, un passaggio su Virgil van Dijk e sulla possibilità di vederlo un giorno in Serie A. Cannavaro ha raccontato di aver parlato con il difensore olandese durante il Mondiale: “L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia”.

foto: instagram Udinese