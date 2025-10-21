Cannavaro: “Un rammarico? Avrei voluto chiudere la carriera a Napoli e vincere Mondiale e Pallone d’Oro giocando nel club del mio cuore”
21/10/2025 | 13:30:28
A margine di un evento a Napoli, Fabio Cannavaro, attuale CT dell’Uzbekistan, ha parlato di alcuni suoi rammarichi della carriera da calciatore: “Il rammarico per non aver chiuso con il Napoli c’è perché poi il presidente ha preso giocatori di una certa età. Inoltre avrei voluto vincere il Mondiale e il Pallone d’Oro giocando con la maglia del Napoli, del club che amo”.
Sulla Nazionale: “Non posso pensare alla mancata qualificazione per la terza volta di fila. Sono molto fiducioso del lavoro di Gattuso. Una sfida contro al Mondiale? So che il calcio l’ha inventato il diavolo, però vorrei stare il più lontano possibile dagli azzurri”.
