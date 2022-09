Cannavaro sull’Italia: “Danneggiati per aver seguito il modello degli altri. Mondiali? Un dramma non partecipare”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione da neo-allenatore del Benevento, Fabio Cannavaro ha parlato anche dell’Italia. Ecco le sue parole: “Il concetto della scelta dei giocatori è cambiato rispetto a prima, con la globalizzazione si va a cercare maggiormente all’estero, anche per i settori giovanili. Questo sistema ha penalizzato tanti paesi e noi siamo fra quelli più danneggiati anche perché abbiamo seguito altri modelli. Prima quello spagnolo, ora quello inglese, ma noi siamo italiani e abbiamo il nostro modo di giocare e guardare il calcio. A volte non siamo bravi a vendere il nostro prodotto e dobbiamo tornare a far capire i nostri concetti. Non essere al Mondiale è un dramma, abbiamo una responsabilità data dal fatto che ne abbiamo vinti quattro. È troppo tempo che non ci andiamo e sicuramente va cambiato qualcosa”.

Foto: Twitter Cannavaro