Cannavaro su Maradona: “Al minuto 10′ di ogni gara si ricordi Diego con il suo coro”

Fabio Cannavaro, impegnato per la Champions d’Asia, ai microfoni de Il Mattino ha voluto ricordare Diego Armando Maradona lanciando una proposta: “Propongo che da oggi in poi per ricordare Maradona i tifosi, al minuto 10 di ogni gara, dovranno alzarsi in piedi, applaudire e intonare un coro e dedicargli la sua canzone. La sua colonna sonora napoletana ‘O mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona, uè mammà innamorato son.’ Un modo unico per rendergli omaggio, da qui ai prossimi 100 anni. Ogni bambino che andrà a vedere una partita del Napoli dovrà essere detto ‘lui era il calciatore più forte al mondo di tutti i tempi. E ha giocato e vinto con il Napoli’.”

Foto: twitter uff UEFA