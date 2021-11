Cannavaro: “Stones e Maguire i migliori difensori inglesi, ma Chiellini rimane superiore”

Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato del paragone tra i difensori italiani e quelli inglesi. Ecco le parole rilasciate al The Sun: “Stones e Maguire hanno mostrato cose interessanti negli ultimi anni. Entrambi sanno giocare a calcio, difendono bene e non temono nessuno. Sono due punti di riferimento, rispettivamente per Manchester City e Manchester United, e senza dubbio i due migliori difensori inglesi“.

Su Chiellini: “Quando il gioco si fa duro, si assumono la responsabilità e non hanno paura di provare cose nuove, ma Chiellini incarna ancora lo spirito del difensore italiano e quel livello di concentrazione necessario per fermare un attaccante in un momento difficile”. Maguire e Stones giocano un tipo di calcio completamente diverso e a volte possono mancare di quella ‘cattiveria’ che Giorgio invece ha. In Italia si dice che i grandi attaccanti vendono i biglietti ma i grandi difensori vincono le partite“.

Foto: Twitter ufficiale Cannavaro